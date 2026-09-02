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МОСИНФОРМ

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Более 130 бесплатных занятий по оказанию первой помощи пройдет в столице с 7 по 20 сентября

Более 130 бесплатных занятий по оказанию первой помощи пройдет в столице с 7 по 20 сентября

Второй марафон добрых дел пройдет в Москве с 7 по 20 сентября. Его приурочат ко Всемирному дню оказания первой медицинской помощи.

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