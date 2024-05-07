Запад должен стремиться к дипломатическому разрешению конфликта, поскольку военным союзникам Киева не удалось добиться результатов военным путем, заявил премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в эфире программы CarenMiosga на канале Das Erste.
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