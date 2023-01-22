Сотрудники ОМВД России по Верхнекетскому району устроили экскурсию для "Студенческого десанта"

В Томской области продолжается ежегодная Всероссийская акция «Студенческий десант». Накануне к ней присоединились сотрудники ОМВД России по Верхнекетскому району, которые совместно с председателем Общественного совета Уласовым Владимиром Александровичем провели для учащихся старших классов Белоярской средней школы занимательную экскурсию.