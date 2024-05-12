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Маккиннон о «Колорадо» после 1:4 от «Далласа»: «В целом хорошая игра. Просто их вратарь был великолепен, а мы допустили пару серьезных ошибок»

«Эвеланш» уступили «Старс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (1:4, 1-2). Техасцы забросили две последние шайбы в пустые ворота.

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