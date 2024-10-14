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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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В наших краях Покров – это такая точка отсчета зимы

В наших краях Покров – это такая точка отсчета зимы. Многие ждут: выпадет снег или нет, потому что если 14 октября снежно – все, зима пожаловала; если нет – возможны варианты.

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