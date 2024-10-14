В наших краях Покров – это такая точка отсчета зимы. Многие ждут: выпадет снег или нет, потому что если 14 октября снежно – все, зима пожаловала; если нет – возможны варианты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В наших краях Покров – это такая точка отсчета зимы. Многие ждут: выпадет снег или нет, потому что если 14 октября снежно – все, зима пожаловала; если нет – возможны варианты.