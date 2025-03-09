Салах повторил рекорд Агуэро по числу голов среди иностранных футболистов в АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу забитых мячей среди иностранных футболистов, который ранее принадлежал аргентинскому форварду Серхио Агуэро, выступавшему за «Манчестер Сити».
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