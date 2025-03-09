Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

Салах повторил рекорд Агуэро по числу голов среди иностранных футболистов в АПЛ

Салах повторил рекорд Агуэро по числу голов среди иностранных футболистов в АПЛ

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах повторил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по числу забитых мячей среди иностранных футболистов, который ранее принадлежал аргентинскому форварду Серхио Агуэро, выступавшему за «Манчестер Сити».

Вернуться к статье
наверх