Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

US Open. 2-й круг. Карацев сыграет с Карбаллес-Баэной, Сафиуллин – с Полом, Джокович встретится с Сапата-Мираллесом, Тим – с Шелтоном

Аслан Карацев встретится с Роберто Карбаллес-Баэной, Новак Джокович – с Бернабе Сапата-Мираллесом. Сетка здесь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх