Муфтий Москвы заявил, что новогодний волшебник не обладает чудодейственной силой.Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным персонажем, не имеющим волшебной силы.
Пытавшийся легализовать религиозное многоженство Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным
Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Да пошёл он, да пошли они все далеко, далёко. О чём можно но говорить с идиотом? Ну все, все знают, что это сказка, красивая и светлая. А этот в тюбетейке, всерьёз взялся рассуждать, кто есть, кого нет. Мне вот противно наблюдать эту рожу со всем его одеянием и лживой, подленькой сучностью. Вот его как духовное лицо точно нет, но он не из мультфильма, он из черной бездны и его нужно бояться, его необходимо отменить и депортировать, пусть по аулам втирает про ёлки и Деда мороза.
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17 час.
Амара Карпова
Почему таких терпят?????😱🤬
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16 час.
СС
Светлана Силина
Живя в Ленинабаде 70-80х г я не замечала никаких разногласий ни детских, ни взрослых по поводу новогодних праздников.в детсадах ,школах, в рабочих коллективах отмечали дружно и весело с д.Морозом и Снегурочкой.с песнями и танцами вокруг ёлок! Эти взрослые и дети ещё живут и неужели не помнят всего хорошего ? Прошло немного времени.
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16 час.
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