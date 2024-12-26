Пытавшийся легализовать религиозное многоженство Аляутдинов назвал Деда Мороза вымышленным

НК

Наталья Котельникова

Да пошёл он, да пошли они все далеко, далёко. О чём можно но говорить с идиотом? Ну все, все знают, что это сказка, красивая и светлая. А этот в тюбетейке, всерьёз взялся рассуждать, кто есть, кого нет. Мне вот противно наблюдать эту рожу со всем его одеянием и лживой, подленькой сучностью. Вот его как духовное лицо точно нет, но он не из мультфильма, он из черной бездны и его нужно бояться, его необходимо отменить и депортировать, пусть по аулам втирает про ёлки и Деда мороза.