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Звезда «Аноры» Майки Мэдисон призналась, что не сидит в соцсетях и предпочитает проводить время с питомцами

Звезда «Аноры» Майки Мэдисон призналась, что не сидит в соцсетях и предпочитает проводить время с питомцами

Актриса Майки Мэдисон, получившая «Оскар» за роль в фильме «Анора», рассказала, что не пользуется соцсетями и предпочитает проводить свободное время со своими домашними животными.

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