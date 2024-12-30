Яковенко предрек «непростые дилеммы» России в 2025 году

Россия столкнется с «непростыми дилеммами» в 2025 году, если Запад так и будет игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
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