Яковенко предрек «непростые дилеммы» России в 2025 году

Россия столкнется с «непростыми дилеммами» в 2025 году, если Запад так и будет игнорировать условия Москвы по украинскому кризису, заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.