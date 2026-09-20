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Козлов — о голе 18-летнего Щербакова: «Готовим его для «Нью-Джерси». Только сначала он отдаст свой долг Родине»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, отдельно высказавшись о голе 18-летнего защитника уфимцев Никиты Щербакова.

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