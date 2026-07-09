iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Запас хода 200 км, максимальная скорость 105 км/ч и крутящий момент в два раза больше, чем у Lada Vesta. Представлен электровелосипед Ariel Rider Mudd 72V

Запас хода 200 км, максимальная скорость 105 км/ч и крутящий момент в два раза больше, чем у Lada Vesta. Представлен электровелосипед Ariel Rider Mudd 72V

Он оснащен батареей емкостью почти 3 кВтч, четырехрычажной подвеской и гидравлическими тормозамиКомпания Ariel Rider представила новый электровелосипед Mudd 72V, который по своим характеристикам скорее напоминает легкий электрический мотоцикл, чем классический электровелосипед.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии