Запас хода 200 км, максимальная скорость 105 км/ч и крутящий момент в два раза больше, чем у Lada Vesta. Представлен электровелосипед Ariel Rider Mudd 72V

Он оснащен батареей емкостью почти 3 кВтч, четырехрычажной подвеской и гидравлическими тормозамиКомпания Ariel Rider представила новый электровелосипед Mudd 72V, который по своим характеристикам скорее напоминает легкий электрический мотоцикл, чем классический электровелосипед.