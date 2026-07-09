Запас хода 200 км, максимальная скорость 105 км/ч и крутящий момент в два раза больше, чем у Lada Vesta. Представлен электровелосипед Ariel Rider Mudd 72V

Он оснащен батареей емкостью почти 3 кВтч, четырехрычажной подвеской и гидравлическими тормозамиКомпания Ariel Rider представила новый электровелосипед Mudd 72V, который по своим характеристикам скорее напоминает легкий электрический мотоцикл, чем классический электровелосипед.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии