Признание главы переговорной группы от Украины Давида Арахамии, что подписанное в марте 2022 года в Стамбуле мирное соглашение с Россией отменил британский премьер Борис Джонсон, доказывает отсутствие субъектности Киева и фальшивость мифа о «незалежной» державе.