Песков: Путин в первый день визита в Минск общался с Лукашенко до трех ночи

Президент Российской Федерации Владимир Путин в первый день визита в Минск общался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко до трех часов ночи, беседа глав государств была глубокой и насыщенной.
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