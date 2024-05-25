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Песков: Путин в первый день визита в Минск общался с Лукашенко до трех ночи

Песков: Путин в первый день визита в Минск общался с Лукашенко до трех ночи

Президент Российской Федерации Владимир Путин в первый день визита в Минск общался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко до трех часов ночи, беседа глав государств была глубокой и насыщенной.

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