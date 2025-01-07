Сирия требует разоружения курдов: переговоры и условия боевиков

Администрация Сирии призвала боевиков Рабочей партии Курдистана на севере страны сложить оружие. В ответ курды затребовали участие в сирийской армии и долю нефтяных месторождений, контролируемых совместно с США.
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