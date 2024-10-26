В омских магазинах хотят продавать хлеб из фиолетовой пшеницы. Необычный сорт злака разработали ученые из Омского аграрного университета.
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В омских магазинах хотят продавать хлеб из фиолетовой пшеницы. Необычный сорт злака разработали ученые из Омского аграрного университета.