В семейным клубом казачьих традиций "Живы-крепки" при Дёминском ДК было организовано празднование Рождества Христова.
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В семейным клубом казачьих традиций "Живы-крепки" при Дёминском ДК было организовано празднование Рождества Христова.