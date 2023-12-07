Блинкен заявил, что в Судане проводятся чистки против народности масалит

Госсекретарь США Энтони Блинкен поднял вопрос о текущей ситуации в Судане со ссылкой на оценку Госдепартамента, где происходят серьезные военные преступления, включая этнические чистки в ходе столкновения суданской армии и Сил быстрого реагирования (СБР), информирует AFP.
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