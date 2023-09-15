Русская весна

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Взрывы на западе и юге Украины

Взрывы на западе и юге Украины

Только что стало известно, что в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели мощные взрывы. Ранее утром сирены воздушной тревоги звучали в Тернопольской, Хмельницкой Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях.

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