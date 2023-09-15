Взрывы на западе и юге Украины

Только что стало известно, что в Винницкой и Хмельницкой областях Украины прогремели мощные взрывы. Ранее утром сирены воздушной тревоги звучали в Тернопольской, Хмельницкой Житомирской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Ровенской областях.