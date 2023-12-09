Александр Васильев предсказал забвение Литвиновой

Историк моды Александр Васльев высказалась о сбежавшей актрисе. Бывший ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале выразил уверенность в том, что после отъезда некоторых звезд из России в ней осталось еще много талантливых и успешных людей.
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