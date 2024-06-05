Белый дом: США не отправят военных инструкторов или войска на Украину

Соединенные Штаты не станут отправлять своих военных, советников или инструкторов на Украину. С таким заявлением в ходе брифинга по пути во Францию выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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