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Профилактическая акция «Маршрут безопасности» состоялась для учеников младших классов школ Кабардино-Балкарии

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» провели профилактическую акцию «Маршрут безопасности» с учениками младших классов «Прогимназии № 2» г.

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