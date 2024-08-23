Китай заявил о вторжении филиппинских самолетов на отмель Суби

Два филиппинских военных самолета получили предупреждение от китайских военных после того, как вторглись на территорию КНР вблизи отмели Суби в Южно-Китайском море, заявила 23 августа пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.
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