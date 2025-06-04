Гросси: Сирия предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ к бывшим ядерным объектам

Новые сирийские власти согласились немедленно предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) доступ к подозрительным ядерным объектам, которые функционировали во время правления Башара Асада.
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