На Кубу надвигается новый ураган

Тропический шторм "Рафаэль" у берегов Кубы достиг ураганной силы. Порывы ветра в пределах атмосферного вихря достигли 33 м/с (119 км/ч), что соответствует ураганам первой категории (самой слабой из пяти возможных).
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