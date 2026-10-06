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Регионы России

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Возбуждено уголовное дело по факту нарушений при производстве вакцины для животных «Мультикан-8»

Возбуждено уголовное дело по факту нарушений при производстве вакцины для животных «Мультикан-8»

Прокуратура Москвы добилась возбуждения уголовного дела после выявления нарушений в производстве лекарственных препаратов для животных, сообщили в надзорном ведомстве.

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