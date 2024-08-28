Банки ОАЭ в августе начали блокировать платежи российских компаний за электронику из Китая Очередная дружественная России страна начала создавать нам финансовые проблемы.
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Банки ОАЭ в августе начали блокировать платежи российских компаний за электронику из Китая Очередная дружественная России страна начала создавать нам финансовые проблемы.
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