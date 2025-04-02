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Новости Омска

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❗️❗️🎙Разыгрываем билеты на шоу Lumisfera, известное концертами в свете 3000

❗️❗️🎙Разыгрываем билеты на шоу Lumisfera, известное концертами в свете 3000 свечей. 15 апреля в 18:30 в концерт-Холле РЦСО состоится концерт Lumisfera с программой «В объятиях любви».

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