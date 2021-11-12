Юрий Пронько указал на цинизм Минфина: "Правдивый ответ"

С голубых экранов и высоких трибун нам могут сколько угодно рассказывать про суверенитет, про патриотизм, про необходимость развития отечественной экономики и повышение благосостояния семей, но когда по факту сотни миллиардов, полученных за счёт продажи нашего сырья, выведены из страны и этот процесс постоянно набирает обороты, то сложно апеллировать к этим понятиям.