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Юрий Пронько указал на цинизм Минфина: "Правдивый ответ"

Юрий Пронько указал на цинизм Минфина: "Правдивый ответ"

С голубых экранов и высоких трибун нам могут сколько угодно рассказывать про суверенитет, про патриотизм, про необходимость развития отечественной экономики и повышение благосостояния семей, но когда по факту сотни миллиардов, полученных за счёт продажи нашего сырья, выведены из страны и этот процесс постоянно набирает обороты, то сложно апеллировать к этим понятиям.

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Комментарии
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Василий
Вот и ответ - будет ли НАТО воевать с Россией. Зачем - ведь кремль и так всё отдаёт задарма Западу.
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2
11 час.
Олег Самойлов
Госпди! СКОЛЬКО у нас специалистов в вопросах ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ политики! Бери любого и министром финансов ставь вместо придурка Силуанова или вместо главы ЦБ круглой дуры Набиуллиной!
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1
9 час.
Гаражный кооператив ЛАДА
Олег Самойлов
Госпди! СКОЛЬКО у нас специалистов в вопросах ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ политики! Бери любого и министром финансов ставь вместо придурка Силуанова или вместо главы ЦБ круглой дуры Набиуллиной!
Пойди в поповскую обитель, стань рачком и ударяясь в пол лобиком повтори свои восклицания и вопрошения. Глядишь тот кого ты Господём нарёк, тебе и ответит. Таким, как ты, обожателям ЦБ, Мин.фина, Кудрина,  МВФ, очень всё творимое этими господами и организациями удобно.
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9 час.

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