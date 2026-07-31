Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники транспортной полиции Крыма изъяли патроны у жителя Джанкойского района

Сотрудники линейного отдела полиции на станции Джанкой Крымского линейного управления МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали у пригородного вокзала станции Джанкой местного жителя.

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