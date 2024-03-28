ФСБ: силовые ведомства с начала года выявили в РФ 38 подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ совместно с Министерством внутренних дел (МВД) и Росгвардией с начала года выявили 34 черных оружейников и 28 подпольных оружейных мастерских в 48 регионах России.
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