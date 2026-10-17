Синоптики предупредили о заморозках в Алматинской области, передает inAlmaty.kz. По прогнозу, ночью и утром в Алматинской области ожидаются заморозки от 1 до 6 градусов.
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