Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж критикует политику Лондона, в том числе на российском направлении, что находит поддержку среди простых британцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии