Захарова: кандидатом в Евросоюз можно стать, выслужившись на ниве русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что "членство в Евросоюзе дается по заслугам стран-кандидатов".
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