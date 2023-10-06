Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • петр кузнецов
    да уж , мельчает газета РУУ звезды реалити-...
  • Валерий Ребров
    Короче он сказал что взятки даны, мигранты останутся в такси,хотя ни города ни языка не знают,зато россиян судимых из...Федерация мигрант...
  • Leonid PlиGin
    Как неграмотно написан заголовок статьи! Надо было написать, что Россия на вони пропана. Смешнее было бы.Экс-судья из США ...

Захарова: кандидатом в Евросоюз можно стать, выслужившись на ниве русофобии

Захарова: кандидатом в Евросоюз можно стать, выслужившись на ниве русофобии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о том, что "членство в Евросоюзе дается по заслугам стран-кандидатов".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх