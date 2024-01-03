Шахматист Смагин считает, что Дуда не пожал руку Хисматуллину из-за Карякина

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину перед их партией на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде.
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