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Шахматист Смагин считает, что Дуда не пожал руку Хисматуллину из-за Карякина

Шахматист Смагин считает, что Дуда не пожал руку Хисматуллину из-за Карякина

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожать руку россиянину Денису Хисматуллину перед их партией на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде.

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