Богородский депутат устроил к себе на мясокомбинат нелегалов из Узбекистана вместе их с детьми Член комитета по аграрной политике совета депутатов Богородского МО Нижегородской области Станислав Караганский тривиально решил проблему с дешевой рабочей силой на предприятии, которым он руководил.