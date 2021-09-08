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Военные альпинисты водрузили флаг Краснодарского ВВАУЛ на вершине Эльбруса

Военные альпинисты водрузили флаг Краснодарского ВВАУЛ на вершине Эльбруса

Своим примером преподаватели Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков подполковник Илья Афонин и майор Роман Черный мотивировали курсантов училища к здоровому образу жизни и любви к Отечеству.

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