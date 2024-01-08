Штрафы против IT-гигантов внезапно отменились

Штрафы, наложенные российскими судами на Google, YouTube, Meta (признана экстремистской и запрещена на территории России), TikTok и Telegram, похоже, были урегулированы, поскольку компании больше не числятся должниками в базе данных государственных судебных приставов.
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