Житель Севастополя, которого российские силовики задержали по подозрению в госизмене, был завербован СБУ при попытке получить паспорт Украины, сообщил сотрудник ФСБ в обнародованном видеокомментарии.
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