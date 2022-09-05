Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Александрович
    зачем вся эта морока с газом, если есть электричество?Заявки на подключ...
  • Россиянин
    Мало. Надо 25 давать.В Краснодарском к...
  • Вадим Белецкий
    Вот и в Питере тоже, за один день так похолодало, что даже пришлось куртку осеннюю вдруг надеть, вместо обычной в это..."А народ где вооб...

В Саратовской области журналисты продолжают проверять на себе, каково быть участковым уполномоченным полици, насколько это важная и ответственная работа.

Участником акции «Один день с участковым» стал журналист газеты «Балашовская правда» Андрей Максудов, предоставив затем читателям подробный и интересный отчет о своих наблюдениях за работой современного «Дяди Степы», как сам он отрекомендовал своего визави.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх