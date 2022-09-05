В Саратовской области журналисты продолжают проверять на себе, каково быть участковым уполномоченным полици, насколько это важная и ответственная работа.

Участником акции «Один день с участковым» стал журналист газеты «Балашовская правда» Андрей Максудов, предоставив затем читателям подробный и интересный отчет о своих наблюдениях за работой современного «Дяди Степы», как сам он отрекомендовал своего визави.
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