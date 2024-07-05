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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Детей Павла Прилучного заставят выбирать, с кем из родителей они хотят жить

Бывшая жена актера Павла Прилучного, Агата Муцениеце может остаться без детей и алиментов. Артист подал в суд на свою бывшую жену Агату Муцениеце с целью определения места жительства их детей — 11-летнего Тимофея и семилетней Мии.

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