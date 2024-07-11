Хакеры стали использовать отключенный Internet Explorer для атак на Windows 10 и 11 Хакеры...

Хакеры стали использовать отключенный Internet Explorer для атак на Windows 10 и 11Хакеры нашли уязвимость в Windows для атак через давно устаревший и отключенный браузер Internet Explorer, несмотря на меры безопасности Microsoft.
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