Врач Сережина: при переедании не следует пить ферменты

Чтобы быстро прийти в себя после переедания, достаточно выпить воды и отправиться на прогулку. При этом не стоит использовать ферментные препараты, поскольку они делают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) ленивым, отучая его вырабатывать собственные ферменты.