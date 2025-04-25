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Врач Сережина: при переедании не следует пить ферменты

Врач Сережина: при переедании не следует пить ферменты

Чтобы быстро прийти в себя после переедания, достаточно выпить воды и отправиться на прогулку. При этом не стоит использовать ферментные препараты, поскольку они делают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) ленивым, отучая его вырабатывать собственные ферменты.

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