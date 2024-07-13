Стали известны последние слова пилота SSJ-100 диспетчеру перед крушением

Стали известны последние слова пилота Sukhoi Superjet 100 диспетчеру перед крушением. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) успешно скопировал всю полетную информацию с рухнувшего под Коломной самолета, включая разговоры с диспетчером.
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