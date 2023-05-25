Полной победы над Украиной не будет?

Коллеги абсолютно правильно поднимают вопрос: а что считать победой в случае получения нового Минска или Стамбула? Можно ли считать успехом состояние «ни мира, ни войны», неизбежно возникающее в случае нового договора по Украине между Россией и Западом? Надо ли говорить, с каким сарказмом будет встречена народом такая договорённость после всех откровений о том, как Запад нас обманывал? Что означает высказывание Пригожина о том, что после Бахмута в СВО должна быть поставлена жирная точка? И считать ли защиту новых российских территорий целями СВО? И как тогда быть с заявленными ранее целями денацификации и демилитаризации всей Украины? Они дезавуированы и отменены, хотя бы по умолчанию, или они остаются стратегическим целями России, опять же по умолчанию? США выделили Украине на летнюю кампанию $2,6 млрд.