Рекордный налет «Гераней», в Киеве разбомбили засекреченную базу элитного спецназа Великобритании, погибли высокопоставленные офицеры разведки, какие удары по Украине 21 февраля Юлия СоколоваНочью был второй рекордный налет ударных беспилотников по объектам врага на Украине.