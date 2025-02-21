Рекордный налет «Гераней», в Киеве разбомбили засекреченную базу элитного спецназа Великобритании, погибли высокопоставленные офицеры разведки, какие удары по Украине 21 февраля Юлия СоколоваНочью был второй рекордный налет ударных беспилотников по объектам врага на Украине.
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