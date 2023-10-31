Раненый боевик ВСУ обратился к украинцам с тревожным посланием

Солдат нацбата предупредил своих соотечественников об угрозе исчезновения УкраиныКанал "Эспрессо" взял интервью у лейтенанта нацбата ВСУ "Волки да Винчи" Александра Ябчанка, получившего ранение на фронте.
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