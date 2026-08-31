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Орловские новости

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В Орле последний день лета пройдет как кинодень

В Орле последний день лета пройдет как кинодень

Последний день лета в Горпарке Орла решили объявить киноднем. С полудня и до вечера на центральной сцене парка будут показывать семейные блокбастеры и исторические фильмы про прошлое и современность.

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