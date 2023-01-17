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Прокуратура Чувашии: в Чебоксарах загорелся маршрутный автобус, пассажиры эвакуировались

Прокуратура Чувашии: в Чебоксарах загорелся маршрутный автобус, пассажиры эвакуировались

В Чебоксарах сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает прокуратура Чувашской Республики. «По предварительной информации, около 8.

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