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Daily Storm

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«Когда мы слышим, что плохо с топливом, то радуемся всем сердцем»: Герман Стерлигов призвал горожан возвращаться к передвижению на лошадях

«Когда мы слышим, что плохо с топливом, то радуемся всем сердцем»: Герман Стерлигов призвал горожан возвращаться к передвижению на лошадях

А все эти автомобили, говорит он, придумали проклятые ученые!Российский предприниматель Герман Стерлигов предложил, как справиться с топливным кризисом.

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